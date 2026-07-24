«Пакет мер наносит удар по… Сбербанк Индия, ВТБ Индия, коммерческий банк “Юнистрим”, — говорится в документе.
Ограничения в отношении этих структур вступают в силу 13 августа. С той же даты санкции также начинают действовать против ряда российских банков, включая банк «Приморье», банк «Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», банк «Ренессанс Кредит» и «Модульбанк».
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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