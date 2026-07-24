Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против индийских подразделений российских банков

ЕС ввел санкции против индийских подразделений «Сбера» и ВТБ.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также российского банка «Юнистрим», следует из официального журнала ЕС.

«Пакет мер наносит удар по… Сбербанк Индия, ВТБ Индия, коммерческий банк “Юнистрим”, — говорится в документе.

Ограничения в отношении этих структур вступают в силу 13 августа. С той же даты санкции также начинают действовать против ряда российских банков, включая банк «Приморье», банк «Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», банк «Ренессанс Кредит» и «Модульбанк».

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше