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Армия Кувейта сообщила об отражении иранских ракет и БПЛА

Армия Кувейта сообщила о работе ПВО в ответ на запуски ракет и БПЛА со стороны Ирана. По информации агентства Tasnim, удары наносятся по авиабазе США «Али ас-Салем».

Армия Кувейта сообщила о работе ПВО в ответ на запуски ракет и БПЛА со стороны Ирана. По информации агентства Tasnim, удары наносятся по авиабазе США «Али ас-Салем».

Силы, дислоцированные на базе «Али ас-Салем» ранее ударили по пограничному переходу между Ираном и Ираком «Шаламче». Удары Ирана стали ответом на эту атаку, отмечает «Аль-Маядин».

Погранпереход расположен в 15 км к западу от иранского города Хорремшехр в провинции Хузестан. При ударе по «Шаламче» погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщали иранские СМИ. По информации властей, в момент атаки границу пересекали паломники.

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