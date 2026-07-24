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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.

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