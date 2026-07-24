Морозова: жертвами ВСУ в ДНР с 2014 года стали 256 детей

С 2014 года в Донецкой Народной Республике из-за агрессии ВСУ погибли 256 детей.
Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«С 2014 года… погибли 256 детей», — сообщила Морозова.
По её словам, ранения за этот период получили 1076 детей.
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