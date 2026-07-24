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ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА

ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА и вооружений.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций внес в санкционный список ряд российских компаний, которые, по оценке Брюсселя, поставляют оборудование, материалы и комплектующие предприятиям военно-промышленного комплекса, следует из опубликованного в официальном журнале документа.

Всего, по данным Евросоюза, в рамках 21-го пакета санкций под ограничения попали 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, в том числе 37 фигурантов, непосредственно связанных с производством беспилотников, а также 51 предприятие, на которое распространены более жесткие экспортные ограничения.

В частности, под санкциями оказались ООО «НТЦ Восток», ООО «Текстильтехснаб», ЗАО «Техносвязь», ООО «Арморгрупп» и ООО «ЛК Автолайф», а также другие поставщики, которых ЕС связывает с производством дальнобойных беспилотников. Ограничения введены и в отношении руководства этих предприятий.

В обосновании санкций указывается, что эти компании «поставляли комплектующие, оборудование или другие товары предприятиям российского ВПК».

Кроме того, в санкционный список включены компании, которые, по оценке ЕС, якобы участвуют в цепочках поставок для производства электроники, средств связи, оптического оборудования, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудования для выпуска полупроводников.

Как отмечается в документе, эти предприятия «поддерживают ВПК России и способствуют производству вооружений и военной техники».

В Москве неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными и неэффективными. В МИД России подчеркивали, что политика санкционного давления не заставит Москву отказаться от защиты своих интересов, а все новые ограничительные меры не останутся без ответа.

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