Трамп намерен возместить ущерб торговым судам из средств Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что в случае нанесения ущерба торговым судам или грузам, компенсация будет производиться из иранских активов, замороженных на территории США. Это сообщение было опубликовано им в социальной сети Truth Social.
«Весь и любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США», — заявил Трамп.
Президент также отметил, что возможный ущерб может быть значительным, однако предпринятые меры являются необходимыми и оправданными.
Накануне Трамп также признал, что Иран по-прежнему обладает значительными военными ресурсами, несмотря на удары, нанесенные американской стороной.