Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен возместить ущерб торговым судам из средств Ирана

Трамп объявил, что в случае нанесения ущерба торговым судам, компенсация будет производиться из активов Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что в случае нанесения ущерба торговым судам или грузам, компенсация будет производиться из иранских активов, замороженных на территории США. Это сообщение было опубликовано им в социальной сети Truth Social.

«Весь и любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США», — заявил Трамп.

Президент также отметил, что возможный ущерб может быть значительным, однако предпринятые меры являются необходимыми и оправданными.

Накануне Трамп также признал, что Иран по-прежнему обладает значительными военными ресурсами, несмотря на удары, нанесенные американской стороной.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше