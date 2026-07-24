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Марочко заявил о наступлении ВС РФ у Белицкого фронтом в 15 км

Военный эксперт отметил, что у российских сил также есть успехи северо-западнее Нового Донбасса.

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут наступление у Белицкого ДНР в западном направлении фронтом шириной в 15 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением населенного пункта Белицкое наши военнослужащие уже закрепили свой успех на 15-километровом участке фронта. Следовательно, вот на таком участке мы сейчас планомерно продвигаемся в западном направлении», — сказал он.

Марочко добавил, что у российских сил также есть успехи северо-западнее соседнего Нового Донбасса. «Такое продвижение широким участком фронта очень серьезно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинского командования на данном направлении», — подчеркнул военный эксперт.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.

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