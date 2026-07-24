Бразилия назвала новые тарифы США необоснованными

В заявлении отмечается, что Вашингтон ввёл пошлины под предлогом якобы существующего в республике принудительного труда. Бразильская сторона назвала такие обвинения лицемерными, напомнив, что страна участвует в 66 действующих конвенциях Международной организации труда, тогда как США ратифицировали лишь 10.