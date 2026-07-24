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Бразилия назвала новые тарифы США необоснованными

Бразилия намерена оспорить новые пошлины США в механизме разрешения споров Всемирной торговой организации.

Бразилия намерена оспорить новые пошлины США в механизме разрешения споров Всемирной торговой организации. Об этом заявила пресс‑служба президента страны, раскритиковав введённые тарифы как необоснованные и политически мотивированные.

В заявлении отмечается, что Вашингтон ввёл пошлины под предлогом якобы существующего в республике принудительного труда. Бразильская сторона назвала такие обвинения лицемерными, напомнив, что страна участвует в 66 действующих конвенциях Международной организации труда, тогда как США ратифицировали лишь 10.

В ведомстве подчеркнули, что у американской администрации нет реальной правовой базы для введения тарифов, поэтому она «предпочла манипулировать темой, крайне важной для защиты прав человека». Бразилия считает меры «абсолютно произвольными и необоснованными» и намерена передать спор в ВТО.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США вводят пошлины в размере 10−12,5% для 60 стран, объясняя это борьбой с принудительным трудом.

Ранее мы писали, что в школах Бразилии начнут учить русскому языку.

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