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Reuters: США введут пошлины против 60 стран

Соединённые Штаты введут таможенные пошлины в отношении 60 стран, они связаны с «борьбой с принудительным трудом», сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты введут таможенные пошлины в отношении 60 стран, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от представителя администрации США. Он уточил, что речь идёт о торговых партнёрах. По его словам, пошлины связаны с «борьбой с принудительным трудом».

«Размер пошлин составит от десяти до 12,5 процента. Ограничительные меры будут введены в отношении 60 стран, в том числе ЕС», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что пошлины не будут применены к товарам, подпадающим под действие договорённости о свободной торговле между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой.

Напомним, по данным Financial Times, США рискуют утратить статус аграрной сверхдержавы из-за торговой политики. В частности, по прогнозу федерации фермерских бюро Соединённых Штатов, в следующем году производители основных культур могут столкнуться со значительными убытками.

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