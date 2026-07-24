Мужчина пострадал в Донецке при обстреле ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка мужчина пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.
Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин в Telegram.
«Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 г.р.», — написал он.
Пострадавшему уже оказали медпомощь.
Ранее три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области.
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