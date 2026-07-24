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Мужчина пострадал в Донецке при обстреле ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка мужчина пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.

В Куйбышевском районе Донецка мужчина пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.

Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин в Telegram.

«Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 г.р.», — написал он.

Пострадавшему уже оказали медпомощь.

Ранее три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области.

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