США установили пошлину в 12,5% на российский импорт

Пошлины в 10% вводятся для стран, которые согласились ввести запрет на товары принудительного труда или уже частично ограничили их ввоз. Среди них: Канада, Великобритания, Индия, Мексика, Аргентина и другие. 10% или 12,5% пошлинами будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России, Китая и других стран в этом списке будут действовать 12,5%-ные пошлины.