Дмитриев: США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение ЕК оштрафовать компанию Google на сумму 890 миллионов евро.
Он уточнил, что Соединённые Штаты могут ответить на штраф.
«ЕС атакует Google “палашом, направленным против американской сметливости”, и американская реакция начинает проявляться — в виде резких слов, которые скоро могут перерасти в огромные пошлины», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он отреагировал на публикацию заместителя госсекретаря США Джейкоба Хелберга, который заявил, что Брюссель «орудует законами как палашом, направленным против сметливости» Соединённых Штатов.
Напомним, ЕК назначила компании Google штраф на сумму 890 миллионов евро. В Еврокомиссии заявили, что это связано с нарушением норм закона о цифровых рынках. В частности, Google отдавал приоритет собственным сервисам в результатах поиска.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.