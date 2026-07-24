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Слуцкий: слова Драпатого подтверждают линию на геноцид русских на Украине

Новый украинский главком Михаил Драпатый своим заявлением о гражданах России подтвердил линию на проведение геноцида русских.

Новый украинский главком Михаил Драпатый своим заявлением о гражданах России подтвердил линию на проведение геноцида русских.

Об этом РИА Новости сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей», — подчеркнул он.

Ранее Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».

Сенатор Константин Косачёв сказал, что слова Драпатого демонстрируют пещерную русофобию.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома доказывают нацистскую сущность киевского режима.

В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.

RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.

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Биография Михаила Драпатого
Михаил Драпатый — украинский военачальник, генерал-майор Вооруженных сил Украины. В июле 2026 года был назначен главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского. Объявлен в РФ в розыск. Подробности биографии военнослужащего — в нашем материале.
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