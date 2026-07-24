Новый украинский главком Михаил Драпатый своим заявлением о гражданах России подтвердил линию на проведение геноцида русских.
Об этом РИА Новости сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей», — подчеркнул он.
Ранее Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».
Сенатор Константин Косачёв сказал, что слова Драпатого демонстрируют пещерную русофобию.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома доказывают нацистскую сущность киевского режима.
В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.
RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.