Слуцкий: слова Драпатого подтверждают линию на геноцид русских на Украине

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Биография Михаила Драпатого

Михаил Драпатый — украинский военачальник, генерал-майор Вооруженных сил Украины. В июле 2026 года был назначен главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского. Объявлен в РФ в розыск. Подробности биографии военнослужащего — в нашем материале.