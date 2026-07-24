Бастрыкин: более 630 жителей Курской области погибли из-за вторжения ВСУ

Более 630 мирных жителей погибли в Курской области в результате вторжения украинских боевиков.
Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В результате действий украинских боевиков погибли 633 мирных жителя, ранения получил 561 человек», — сообщил глава СК.
Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России знает о случаях особой жестокости в отношении населения Курской области со стороны наёмников ВСУ.
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