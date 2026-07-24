Законопроект о санкциях США против РФ застрял в конгрессе

Продвижение документа, который поддерживают обе партии, замедлилось из-за разногласий, в том числе связанных с требованиями президента Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить его санкционными мерами против Ирана.
Лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн планирует вынести проект на голосование на следующей неделе. Однако демократы пока не согласовали ускоренную процедуру рассмотрения.
Кроме того, в администрации недовольны тем, что текущая редакция документа лишает Трампа возможности гибко применять исключения.
Вместе с тем отмечается, что сенат намерен уйти на каникулы 6 августа, а палата представителей — 27 июля. Они вернутся к работе только в начале сентября.