Марочко рассказал о бегстве ВСУ из Захаровки и Ивановки

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы, наступая вдоль реки Плотвы, продолжают развивать успех на харьковском направлении.
«Два населенных пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону. По сути, сейчас эти населенные пункты не контролируются вооруженными формированиями Украины», — сказал он.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше