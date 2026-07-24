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Марочко рассказал о бегстве ВСУ из Захаровки и Ивановки

Военный эксперт отметил, что населенные пункты практически перешли в серую зону.

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы, наступая вдоль реки Плотвы, продолжают развивать успех на харьковском направлении.

«Два населенных пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону. По сути, сейчас эти населенные пункты не контролируются вооруженными формированиями Украины», — сказал он.

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