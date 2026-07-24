CBS News: сенат США отклонил попытку ограничить полномочия Трампа в Иране

Сенат вновь отклонил попытку ограничить полномочия президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Иране, сообщает CBS News.
В материале сказано, что речь идёт об очередной инициативе, направленной на ограничение полномочий Трампа в конфликте с Ираном. Её автором является сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен.
47 сенаторов проголосовали «за», ещё 49 высказались «против».
«Вместе с демократами за принятие резолюции проголосовала республиканский сенатор Сьюзан Коллинз. Сенатор Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.