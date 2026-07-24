Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: сенат США отклонил попытку ограничить полномочия Трампа в Иране

Сенат вновь отклонил попытку ограничить полномочия президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Иране, сообщает CBS News.

Источник: Аргументы и факты

Сенат вновь отклонил попытку ограничить полномочия президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Иране, сообщает CBS News.

В материале сказано, что речь идёт об очередной инициативе, направленной на ограничение полномочий Трампа в конфликте с Ираном. Её автором является сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен.

47 сенаторов проголосовали «за», ещё 49 высказались «против».

«Вместе с демократами за принятие резолюции проголосовала республиканский сенатор Сьюзан Коллинз. Сенатор Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше