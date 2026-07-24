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Бразилия назвала лицемерием новые пошлины США

Бразилия намерена обратиться во Всемирную торговую организацию из-за пошлин США.

Источник: Аргументы и факты

Бразилия назвала лицемерием новые пошлины США, мотивированные якобы использованием принудительного труда в стране.

«Мы являемся участниками 66 действующих конвенций Международной организации труда. В то время как Соединенные Штаты, которые присваивают себе право судить нас и вводить санкции, ратифицировали только 10 из этих конвенций», — говорится в заявлении пресс-службы президента страны.

Ка отмечается в документе, Вашингтон предпочел «использовать чувствительную тему защиты прав человека в своих интересах».

В связи с характером данных ограничений, Бразилия намерена обратиться во Всемирную торговую организацию для разрешения разногласий.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рискуют утратить статус аграрной сверхдержавы из-за торговой политики.

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