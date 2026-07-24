Бразилия назвала лицемерием новые пошлины США, мотивированные якобы использованием принудительного труда в стране.
«Мы являемся участниками 66 действующих конвенций Международной организации труда. В то время как Соединенные Штаты, которые присваивают себе право судить нас и вводить санкции, ратифицировали только 10 из этих конвенций», — говорится в заявлении пресс-службы президента страны.
Ка отмечается в документе, Вашингтон предпочел «использовать чувствительную тему защиты прав человека в своих интересах».
В связи с характером данных ограничений, Бразилия намерена обратиться во Всемирную торговую организацию для разрешения разногласий.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рискуют утратить статус аграрной сверхдержавы из-за торговой политики.