ЕС сохранил исключение для перевозок российского СПГ в третьи страны

В июне 2024 года ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретил перевалку российского СПГ через европейские терминалы для поставок в третьи страны. При подготовке 21-го пакета Еврокомиссия предложила ужесточить ограничения и распространить их на перевозки российского СПГ европейскими судоходными компаниями. Однако Греция выступила против этой меры, указывая на ее негативные последствия для европейского судоходства. В результате Совет ЕС сохранил временное исключение, предусмотрев его ежегодный пересмотр.