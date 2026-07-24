Американским брендам будет непросто вернуться в Россию, считают в ГД

«Вернуться будет не так просто. За время отсутствия американских брендов на российском рынке последний успел перестроиться. Китайские товары заняли многие ниши, которые ранее были за марками из США. На стороне Китая такие плюсы, как стабильные логистические маршруты и привлекательные цены», — отметил Толмачев.