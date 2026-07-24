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Бастрыкин: Пленные наёмники боятся признаться в участии в боях за ВСУ

Пленные иностранные наёмники, оказавшиеся в российском плену, пытаются скрыть своё участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: Life.ru

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но всё это опровергается собранными доказательствами», — сказал он.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что в Курской области иностранные наёмники ВСУ бросали гранаты в гражданских. Он подчеркнул, что найти разумное объяснение такому поведению невозможно, назвав его очевидным свидетельством полного пренебрежения любыми нормами международного права.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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