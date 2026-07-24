В Калужской области отменили ракетную опасность

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Отбой ракетной опасности в Калужской области», — написал Шапша в канале на платформе «Макс».
Также об отмене ракетной опасности сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
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