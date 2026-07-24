NOTUS: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

Двухпартийный законопроект о новых антироссийских санкциях США оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.
Об этом пишет NOTUS.
Продвижение проекта затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований главы государства Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн намерен вынести проект на голосование на следующей неделе. Представители демократов пока не дали согласие на ускоренное рассмотрение.