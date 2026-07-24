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NOTUS: законопроект о новых санкциях США против России забуксовал в конгрессе

Двухпартийный законопроект о новых антироссийских санкциях США оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.

Двухпартийный законопроект о новых антироссийских санкциях США оказался под угрозой срыва перед августовскими каникулами конгресса.

Об этом пишет NOTUS.

Продвижение проекта затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований главы государства Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн намерен вынести проект на голосование на следующей неделе. Представители демократов пока не дали согласие на ускоренное рассмотрение.

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