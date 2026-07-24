СМИ: Трамп готов мириться с новым премьером Британии, ожидая смены власти

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом, рассчитывая, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции, сообщает газета Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник.
В Вашингтоне высказывались опасения по поводу возможных трений между Бернемом и администрацией Трампа, особенно в связи с назначением на пост министра иностранных дел Эда Милибэнда. Однако по словам источника, президент будет пока «терпеть».
«В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж», — утверждает источник.
Передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник, 20 июля. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.