США тринадцатую ночь подряд атакуют военные объекты Ирана

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил об атаке на американскую авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте. По утверждению КСИР, удар уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot, повредил военный склад и ангар с беспилотниками MQ-9. Иранская сторона также сообщила об атаках на места размещения американских военнослужащих и два вертолётных укрытия в лагере «Аль-Адири». Тегеран отверг обвинения в нарушении суверенитета Кувейта и заявил, что эти объекты находятся под контролем Вашингтона. Независимого подтверждения этой информации не поступало.