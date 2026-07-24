Ван И заверил Белоруссию в поддержке Китая

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай будет оказывать Белоруссии поддержку по вопросам суверенитета и развития, укреплять с ней взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китайская сторона, как и прежде, будет поддерживать Белоруссию в деле защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, в выборе пути развития с национальной спецификой, выступать против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела под каким бы то ни было предлогом», — приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая слова Ван И, который провел в Киргизии встречу со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
Как подчеркнул китайский дипломат, взаимная поддержка — это «обязательная составляющая» всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран. Он напомнил, что Минск неизменно занимает сторону Пекина по вопросам, затрагивающим ключевые интересы КНР. «Китай выражает за это свою признательность», — добавил он.
Ван И также поздравил белорусскую сторону с тем, что она вошла в число стран — учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. «Мы заинтересованы в укреплении сотрудничество с Белоруссией в рамках ШОС, в усилиях по созданию “четырех центров безопасности” (Объединенного центра по борьбе с угрозами и вызовами безопасности, Центра информационной безопасности, Центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью и Центра по борьбе с наркотиками ШОС — прим. ТАСС), а также Банка развития [ШОС], и стремимся, чтобы ШОС перешла на новый этап качественного развития», — заявил глава МИД КНР.