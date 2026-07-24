Ван И заверил Белоруссию в поддержке Китая

Ван И также поздравил белорусскую сторону с тем, что она вошла в число стран — учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. «Мы заинтересованы в укреплении сотрудничество с Белоруссией в рамках ШОС, в усилиях по созданию “четырех центров безопасности” (Объединенного центра по борьбе с угрозами и вызовами безопасности, Центра информационной безопасности, Центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью и Центра по борьбе с наркотиками ШОС — прим. ТАСС), а также Банка развития [ШОС], и стремимся, чтобы ШОС перешла на новый этап качественного развития», — заявил глава МИД КНР.