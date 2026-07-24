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Марочко: ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области

Подразделения ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Подразделения ВСУ бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Два населённых пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону», — сообщил он.

Ранее Марочко заявил, что бойцы армии России контролируют большую часть Писаревки в Сумской области.

По словам эксперта, подразделения Вооружённых сил России, освободив населённый пункт Волоховское Харьковской области, зачистили обширный участок местности у посёлка.

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