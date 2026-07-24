Производитель дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Разработчик украинских морских дронов Magura и украинская госкомпания «Спецтехноэкспорт» развязали конкурентную борьбу на рынке США, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Компания UFORCE в июле заключила меморандум с американской ReconCraft о выпуске украинских морских дронов семейства Magura в США, назвав себя их исключительным производителем и поставщиком технологий.
Однако всего четырьмя месяцами ранее, в марте, «Спецтехноэкспорт», который представляет украинскую военную продукцию на внешних рынках и включил Magura в свой каталог, подписал меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных систем с другой американской компанией — Red Cat.
Еще в 2025 году Red Cat сообщала о планах выпускать в США семиметровый морской беспилотник от неназванного зарубежного разработчика. Профильные издания Defense Express и European Security & Defence по внешнему виду и боевым характеристикам определили, что речь идет о дроне Magura V7. Сама американская компания модель аппарата и зарубежного партнера не называла, выяснило РИА Новости.