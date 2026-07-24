Производитель дронов на Украине и госэкспортер не поделили рынок США

Еще в 2025 году Red Cat сообщала о планах выпускать в США семиметровый морской беспилотник от неназванного зарубежного разработчика. Профильные издания Defense Express и European Security & Defence по внешнему виду и боевым характеристикам определили, что речь идет о дроне Magura V7. Сама американская компания модель аппарата и зарубежного партнера не называла, выяснило РИА Новости.