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Пауза в конгрессе: санкционный проект против РФ застрял перед каникулами

Двухпартийный законопроект о новых санкциях США в отношении России столкнулся с задержкой в конгрессе перед августовскими каникулами, сообщает NOTUS.

Двухпартийный законопроект о новых санкциях США в отношении России столкнулся с задержкой в конгрессе перед августовскими каникулами, сообщает NOTUS. Документ оказался под угрозой срыва из‑за разногласий вокруг его содержания.

По данным издания, продвижение инициативы затормозилось после того, как президент США Дональд Трамп и сенатор Дарлин Грэм потребовали включить в проект дополнительные меры против Ирана. Эти условия вызвали споры среди законодателей.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн намерен вынести документ на голосование на следующей неделе. Представители демократической партии пока не согласовали ускоренную процедуру рассмотрения, что сохраняет неопределенность вокруг дальнейшей судьбы законопроекта.

Ранее мы писали: Новые тарифы США на российские товары вступят в силу 24 июля.

Читайте также: Тарифы США: Мексика добилась сохранения льгот для своего экспорта.

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