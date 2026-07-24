Над Ленобластью сбили 11 дронов

Силы ПВО армии России поразили над Ленинградской областью 11 дронов ВСУ.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в «Максе».
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за 12 часов уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией страны.
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