Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Электроснабжение Абхазии, прерванное из-за аварии на Ингурской ГЭС, полностью восстановлено, сообщило министерство энергетики республики.
Абхазия, как передавало агентство Sputnik Абхазия, осталась в ночь на пятницу без света, по предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.
«Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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