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В Абхазии восстановили свет после отключения энергии по всей республике

Минэнерго Абхазии отчиталось о полном восстановлении света в республике. Ранее там сообщали, что отключение света произошло из-за «системной аварии» на Ингурской ГЭС. Республика оставалась без света около трех часов.

Минэнерго Абхазии отчиталось о полном восстановлении света в республике. Ранее там сообщали, что отключение света произошло из-за «системной аварии» на Ингурской ГЭС. Республика оставалась без света около трех часов.

Вчера вечером масштабное отключение электричества произошло не только в Абхазии, но и во многих городах Грузии. На момент публикации новости в столице страны подача электричества была частично восстановлена, а именно в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. В городах Кутаиси, Чиатуре, Сачхере, Они и Амбролаури тоже частично вернули свет, сообщила пресс-служба Грузинской государственной электросистемы в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена).

В грузинском ведомстве сообщили, что устанавливают точные причины аварии. Там пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

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