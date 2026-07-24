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Пушилин: у Украины нет шансов на вступление в ЕС

Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз, считает глава ДНР Денис Пушилин.

Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз, считает глава ДНР Денис Пушилин.

«Таких шансов у Украины не было ни в 2014 году, ни до этого, ни после этого», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее Пушилин сказал, что украинцами умело манипулируют, обещая принять страну в ЕС.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал враньём заявления ЕС о намерении принять в свой состав Украину.

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