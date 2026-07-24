Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отдать все»: в Польше набросились Зеленского из-за новой инициативы ЕС

Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.

«Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене», — возмутилась она в соцсети Х.

По словам политика, в эту же логику укладываются продолжающиеся переговоры о вступлении Киева в ЕС и требование Европейской комиссии открыть польский рынок для сельскохозяйственной продукции с Украины.

"Польским властям следует начать проводить твердую и решительную политику в отношении Украины. Мы должны жестко вести переговоры по каждому вопросу и защищать позицию Польши в Европе, а не действовать как банкомат и отдавать все даром! — призвала Зайончковская-Герник.

В прошлый понедельник лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Коалиция, как утверждается, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше