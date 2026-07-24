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Херш объяснил слова Трампа об избирательной системе США

Херш: слова Трампа связаны с возможным поражением республиканцев на выборах.

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш связал утверждения президента США Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным грядущим поражением Республиканской партии на выборах в конгресс, что, в свою очередь, может грозит Трампу запуском процедуры импичмента.

Ранее американский президент заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Он также утверждал, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.

«Сбивающая с толку речь Трампа … берет свое начало в данных соцопросов. Они последовательно показывают, что подконтрольная ему Республиканская партия с большим треском проиграет палату представителей и находится в уязвимом положении в сенате», — написал Херш в своей новой статье.

По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.

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