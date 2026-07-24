Ранее американский президент заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Он также утверждал, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.