Ван И пообещал Минску всестороннюю поддержку

Китайский министр также поздравил Белоруссию с тем, что она включена в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Он заявил о заинтересованности Пекина в развитии совместных проектов в рамках ШОС, включая создание четырех центров безопасности и работу Банка развития организации, что, по его словам, должно вывести объединение на новый этап качественного роста.