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Ван И пообещал Минску всестороннюю поддержку

Китай намерен и дальше поддерживать Белоруссию по вопросам суверенитета и развития, а также противодействовать внешнему вмешательству во внутренние дела республики, следует из данных внешнеполитического ведомства КНР.

Китай намерен и дальше поддерживать Белоруссию по вопросам суверенитета и развития, а также противодействовать внешнему вмешательству во внутренние дела республики, следует из данных внешнеполитического ведомства КНР. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с белорусским министром Максимом Рыженковым в Киргизии.

По информации ведомства, Пекин готов укреплять взаимодействие с Минском на площадке Шанхайской организации сотрудничества. Китайская сторона подчеркивает, что будет поддерживать Белоруссию в выборе собственного пути развития и выступать против любых попыток давления извне.

Ван И отметил, что взаимная поддержка является ключевым элементом стратегического партнерства двух стран. Он напомнил, что Минск неизменно занимает сторону Пекина по вопросам, затрагивающим основные интересы Китая, и выразил признательность за такую позицию.

Китайский министр также поздравил Белоруссию с тем, что она включена в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Он заявил о заинтересованности Пекина в развитии совместных проектов в рамках ШОС, включая создание четырех центров безопасности и работу Банка развития организации, что, по его словам, должно вывести объединение на новый этап качественного роста.

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