Младший сержант армии России Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам украинских войск и ручными гранатами уничтожил два пулемётных расчёта противника.
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорником ВСУ. Боец под интенсивным огнём противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулемётных расчёта, мешавшие продвижению ВС России.
«Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулемётных расчёта противника», — заявили представители Министерства обороны.
Благодаря действиям Макарова штурмовики ВС России выполнили задачу и овладели новыми выгодными рубежами.