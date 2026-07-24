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Младший сержант Макаров гранатами уничтожил два пулемётных расчёта ВСУ

Младший сержант армии России Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам украинских войск и ручными гранатами уничтожил два пулемётных расчёта противника.

Источник: RT на русском

Младший сержант армии России Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам украинских войск и ручными гранатами уничтожил два пулемётных расчёта противника.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорником ВСУ. Боец под интенсивным огнём противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулемётных расчёта, мешавшие продвижению ВС России.

«Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулемётных расчёта противника», — заявили представители Министерства обороны.

Благодаря действиям Макарова штурмовики ВС России выполнили задачу и овладели новыми выгодными рубежами.

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