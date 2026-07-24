Высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес России говорят о низком уровне образования украинского руководства. Об этом заявил политолог Дмитрий Еловский.
«Такое заявление — это показатель очень низкого образовательного уровня и уровня компетенции руководства Украины. Драпатому следовало бы хорошо подучить историю», — сказал он для ТАСС.
Еловский дал такой совет главкому ВСУ для того, чтобы тот учитывал судьбы политических деятелей, придерживавшихся аналогичных взглядов. Слова Драпатого стали объяснением одной из причин, по которым Россия начала специальную военную операцию.
Ранее Драпатый назвал «русскую нацию» «не имеющей права на существование». официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его высказывания являются ярким проявлением открытого неонацизма Киева и о нем говорится напрямую с высоких трибун.