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Глава МИД Ирана сравнил политику США с поведением страуса

Аракчи подверг критике внешнюю политику США, сравнив ее с поведением страуса.

Источник: Аргументы и факты

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, подверг критике внешнюю политику Соединенных Штатов, сравнив ее с поведением страуса.

В своем заявлении он отметил, что представители администрации США демонстрируют склонность к игнорированию существующих проблем.

«Они предпочитают закрывать глаза на реальное положение дел и, похоже, их внимание сосредоточено исключительно на выборах 2028 года», — подчеркнул Аракчи в своем официальном Telegram-канале.

Накануне президент США Дональд Трамп признал, что Иран по-прежнему обладает значительными военными ресурсами, несмотря на удары, нанесенные американской стороной.

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