Глава МИД Ирана сравнил политику США с поведением страуса

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, подверг критике внешнюю политику Соединенных Штатов, сравнив ее с поведением страуса.
В своем заявлении он отметил, что представители администрации США демонстрируют склонность к игнорированию существующих проблем.
«Они предпочитают закрывать глаза на реальное положение дел и, похоже, их внимание сосредоточено исключительно на выборах 2028 года», — подчеркнул Аракчи в своем официальном Telegram-канале.
Накануне президент США Дональд Трамп признал, что Иран по-прежнему обладает значительными военными ресурсами, несмотря на удары, нанесенные американской стороной.
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