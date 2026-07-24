Бастрыкин рассказал, сколько боевиков ВСУ осудили за вторжение в Курскую область

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько украинских военных осудили за вторжение в Курскую область.
«Судами рассмотрено 280 уголовных дел, 413 боевиков осуждены за совершение террористических актов», — сообщил он в беседе с ТАСС.
Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор боевику 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Василию Бухало.
Во Втором Западном окружном военном суде вынесли приговор военному 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Никитенко, который вторгся в Курскую область.
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