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Российские дипломаты в в Нью-Йорке возложили цветы к могилам русских моряков

Генеральный консул РФ в городе Алексей Марков назвал захоронения «напоминанием о нашем героическом прошлом».

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке возложили в преддверии Дня ВМФ России цветы к могилам погребенных в мегаполисе русских моряков. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«В преддверии празднования Дня Военно-морского флота, а также по случаю 330-летней годовщины со дня основания Военно-морского флота России дипломаты генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке и представители духовенства почтили память, а также возложили цветы к могилам русских моряков, захороненных в Нью-Йорке», — указывается в сообщении в Telegram-канале консульства.

Отмечается, что в ходе своей речи генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков подчеркнул, что «захоронения русских моряков служат напоминанием о нашем героическом прошлом и являются частью общей с США исторической памяти».

В российском диппредставительстве напомнили, что на историческом кладбище Гринвуд в Бруклине в 2019 году на средства РФ были установлены надгробные памятники морякам Российского императорского флота.

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