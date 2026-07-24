Российские дипломаты в в Нью-Йорке возложили цветы к могилам русских моряков

«В преддверии празднования Дня Военно-морского флота, а также по случаю 330-летней годовщины со дня основания Военно-морского флота России дипломаты генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке и представители духовенства почтили память, а также возложили цветы к могилам русских моряков, захороненных в Нью-Йорке», — указывается в сообщении в Telegram-канале консульства.