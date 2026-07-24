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Силовики: удары по портам Украины лишили террористов из Африки оружия ВСУ

Террористы из Африки и Ближнего Востока остались без оружия с Украины из-за ударов армии России по украинским портам.

Террористы из Африки и Ближнего Востока остались без оружия с Украины из-за ударов армии России по украинским портам.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовиков.

«Торговые суда перестали заходить в порты Украины… морская блокада черноморских портов Украины в первую очередь направлена на прекращение транзита вооружения», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее ВС России ударили по инфраструктуре порта Южный, используемого в интересах ВСУ.

Дроны «Герань-4» поразили суда у Одессы и в Николаеве.

Также сообщалось, что в украинские порты перестали заходить суда.

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