Силовики: удары по портам Украины лишили террористов из Африки оружия ВСУ

Террористы из Африки и Ближнего Востока остались без оружия с Украины из-за ударов армии России по украинским портам.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Торговые суда перестали заходить в порты Украины… морская блокада черноморских портов Украины в первую очередь направлена на прекращение транзита вооружения», — подчеркнул представитель силовых структур.
Ранее ВС России ударили по инфраструктуре порта Южный, используемого в интересах ВСУ.
Дроны «Герань-4» поразили суда у Одессы и в Николаеве.
Также сообщалось, что в украинские порты перестали заходить суда.
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