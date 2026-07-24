Херш объяснил резкие заявления Трампа о выборах в США

Ранее Трамп утверждал, что Китай в 2020 году пытался помешать его переизбранию, а сотрудники спецслужб якобы скрывали эту информацию от Белого дома. Он также заявил, что американские чиновники годами вводили граждан в заблуждение относительно безопасности выборов, зная о критических уязвимостях машин для голосования и систем подсчета.