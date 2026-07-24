Зеленский заявил, что встреча Украины, США и России может пройти до осени

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни отправится в Соединенные Штаты. В США он намерен провести встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который также входит в состав делегации Штатов. Глава Украины отметил, что во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером представители Киева и Вашингтона уже обсудили различные инициативы Штатов по разрешению конфликта.