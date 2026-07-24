Пленный из ВСУ: семьи в России и на Украине разбиты по вине киевского режима

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в видео, предоставленном Минобороны России, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского грубым словом, заявив, что все люди желают ему уйти, а политика украинских властей разбила многие семьи.
«Как я отношусь к Зеленскому? Говорил и еще раз скажу: просто [грубое слово]. И все люди желают ему этого “добра” (уйти с поста президента — прим. ТАСС), только вот он держится ногами и руками», — сказал пленный.
По его словам, простые люди не виноваты в конфликте. «Простые люди в этом [конфликте] не виноваты. Виновата во всем власть, которая все делает ради денег, а мы просто терпим. Хотелось бы, чтобы отношения были со своими родственниками, чтобы все было, как и было раньше. У меня брат и сестра в Наро-Фоминске, брат и сестра в Магадане. До войны все нормально было, когда война началась, мы уже не родственники. Так получается», — считает он.