Пленный из ВСУ: семьи в России и на Украине разбиты по вине киевского режима

По его словам, простые люди не виноваты в конфликте. «Простые люди в этом [конфликте] не виноваты. Виновата во всем власть, которая все делает ради денег, а мы просто терпим. Хотелось бы, чтобы отношения были со своими родственниками, чтобы все было, как и было раньше. У меня брат и сестра в Наро-Фоминске, брат и сестра в Магадане. До войны все нормально было, когда война началась, мы уже не родственники. Так получается», — считает он.