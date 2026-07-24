IRNA: окрестности Хондаба подверглись ракетному удару США

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Окрестности города Хондаб в Иране подверглись обстрелу двумя американскими ракетами. Об этом сообщило агентство IRNA.
Ранее Центральное командование ВС США объявило о начале очередной серии ударов по Ирану.
Соединенные Штаты атаковали город двумя снарядами.
ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Окрестности города Хондаб в Иране подверглись обстрелу двумя американскими ракетами. Об этом сообщило агентство IRNA.
Ранее Центральное командование ВС США объявило о начале очередной серии ударов по Ирану.