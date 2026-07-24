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IRNA: окрестности Хондаба подверглись ракетному удару США

Соединенные Штаты атаковали город двумя снарядами.

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Окрестности города Хондаб в Иране подверглись обстрелу двумя американскими ракетами. Об этом сообщило агентство IRNA.

Ранее Центральное командование ВС США объявило о начале очередной серии ударов по Ирану.

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