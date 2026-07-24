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ВС США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы США приступили к очередной серии ударов по военным объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил.

По данным военного ведомства, нынешняя операция стала уже 13-й подряд ночью нанесения ударов. Другие детали о целях и результатах атаки пока не приводятся.

Одновременно иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ахваз, расположенного на юге страны. Официальной информации о последствиях произошедшего на данный момент не поступало.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что в случае нанесения ущерба торговым судам или грузам, компенсация будет производиться из иранских активов, замороженных на территории США.

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