ВС США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

По данным военного ведомства, нынешняя операция стала уже 13-й подряд ночью нанесения ударов. Другие детали о целях и результатах атаки пока не приводятся.
Одновременно иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ахваз, расположенного на юге страны. Официальной информации о последствиях произошедшего на данный момент не поступало.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что в случае нанесения ущерба торговым судам или грузам, компенсация будет производиться из иранских активов, замороженных на территории США.