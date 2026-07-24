Пленный из ВСУ сообщил, что украинских пограничников атаковали сослуживцы

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении, в беседе с ТАСС заявил, что он и его сослуживцы попали под минометный обстрел со стороны сослуживцев во время эвакуации с позиций.
«За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, двигатель не запускался, в это время по нам работали [наши] FPV-дрон и миномет. Мы повыпрыгивали, побежали в ближайшую посадку. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», — рассказал пленный.
После этого, по словам Богатырева, группа связалась с командованием, им сказали, что эвакуации не будет. «Сначала думали выходить пешком в тыл утром, но на рассвете группы уже не было, меня и еще одного тяжелораненого бросили», — добавил пленный.