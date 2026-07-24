Пленный из ВСУ сообщил, что украинских пограничников атаковали сослуживцы

«За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, двигатель не запускался, в это время по нам работали [наши] FPV-дрон и миномет. Мы повыпрыгивали, побежали в ближайшую посадку. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», — рассказал пленный.