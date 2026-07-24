Welt: встреча Рубио и Лаврова была попыткой наладить контакт по Украине

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио в Маниле может свидетельствовать о стремлении Москвы и Вашингтона оценить перспективы урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По оценке журналиста, переговоры могли быть направлены на выяснение позиций сторон и понимание того, существуют ли условия для начала предметного диалога. Он считает, что обе стороны стремились определить, насколько возможен прогресс на пути к мирному урегулированию.
При этом Ваннер отметил, что США, по его мнению, уже не могут рассматриваться как нейтральный участник процесса. По его словам, Вашингтон все больше придерживается позиции Киева, что способно осложнить поиск компромиссного решения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытках подорвать договоренности Москвы и Вашингтона по Украине.