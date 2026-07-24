Замглавы Пентагона Колби: ситуация для США в Иране не является тупиковой

Своим мнением он поделился с в подкасте The New York Times.
«Уверен, ещё многое предстоит увидеть, но я бы не стал считать это тупиковой ситуацией. Не думаю, что это справедливая оценка», — подчеркнул замминистра войны.
Ранее сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.
Сегодня армия США начала новую серию ударов по объектам в Иране, атаки совершаются 13-ю ночь подряд.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше