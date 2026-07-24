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Замглавы Пентагона Колби: ситуация для США в Иране не является тупиковой

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что ситуация для США в Ближневосточном регионе в конфликте с Ираном не является тупиковой.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что ситуация для США в Ближневосточном регионе в конфликте с Ираном не является тупиковой.

Своим мнением он поделился с в подкасте The New York Times.

«Уверен, ещё многое предстоит увидеть, но я бы не стал считать это тупиковой ситуацией. Не думаю, что это справедливая оценка», — подчеркнул замминистра войны.

Ранее сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.

Сегодня армия США начала новую серию ударов по объектам в Иране, атаки совершаются 13-ю ночь подряд.

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